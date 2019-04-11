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    Шторм скасовується: синоптики помилилися з прогнозом про буревій у Києві

    • Розсилка
    Шторм скасовується: синоптики помилилися з прогнозом про буревій у Києві

    Найближчими днями в Україні не очікується стихійних метеорологічних явищ

    Інформація про прогнозовані пориви вітру в Києві є неактуальною. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

    «Сьогодні об 11:08 оперативний черговий Управління з питань надзвичайних ситуацій отримав повідомлення про штормове попередження, яке було розіслано внаслідок технічного збою розсилки Укргідрометцентру», - пояснили у КМДА.

    Як інформують в Українському гідрометцентрі, найближчими днями в Україні не очікується стихійних метеорологічних явищ. 

    Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у столиці до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

    Нагадаємо також, що синоптик Наталка Діденко попередила про можливі заморозки наступного тижня на заході та півночі України.

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