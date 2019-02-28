Голову Обухівської райради погнали за «космічну» зарплату в 58 тис. грн



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Депутати Обухівської райради звільнили Костянтина Шушакова з посади голови

Звільнений Шушаков назвав брехнею інформацію про нараховану надмірну зарплату

Підставою для звільнення з посади голови Обухівської районної ради Костянтина Шушакова стала його надмірна, на думку депутатів, зарплата — майже 58 тисяч гривень, яку він сам собі призначив під час перебування на посаді.

Про це заявив адвокат Шушакова Арсен Луцик під час прес-конференції 28 лютого в УНІАН.

«Депутати Обухівської райради звільнили пана Шушакова з посади голови через начебто незадовільну роботу та заробітну плату, яка одному з них здалася завеликою», — сказав Луцик.

Своєю чергою сам звільнений Шушаков відмовився назвати журналістам суму нарахованої собі зарплатні, а заяви про 58 тисяч гривень своєї зарплати назвав «сплєтнєю». За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.

«Звинувачення, що в мене велика зарплата – це брехня. Але я не буду говорити, яка в мене була зарплата. Не більше, ніж була у інших голів райрад в Київській області. І ця інформація про 58 тисяч, як ви сказали, вона недійсна. Це все сплєтня», — відповів Шушаков та порадив журналістам подивитися його декларацію.

Втім, відповідно до останньої декларації Костянтина Шушакова за січень 2019 року, місячна зарплатня екс-чиновника становила 57 723 гривні. Також в декларації вказано, що екс-очільнику Обухівської райради належать три великих квартири у Києві (83,9 кв. м, 84,97 кв. м та 106,5 кв. м), коштовний годинник PiagetТ та автомобіль Toyota Camry.

Також під час прес-конференції з’ясувалося, що Шушаков пішов на лікарняний 1 лютого — в той самий день, коли його було звільнено. Екс-чиновник каже, що після сварки в райраді у нього піднявся тиск і тому він звернувся по лікарняний.

Зазначимо, що саме звільнення голови райради начебто під час лікарняного є основною лінією захисту адвокатів Шушакова та підставою для судового позову про відновлення на посаді голови Обухівської районної ради.