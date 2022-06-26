Ракетний удар по Києву: загорілася дев’ятиповерхівка

Повідомлення про пожежу надійшло о 06:29 ранку

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло о 06:29, інформує ДСНС України.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1, 2 та 3 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м

Заходи з ліквідації пожежі та порятунку людей тривають. За попередніми даними, постраждала 1 особа. На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 чоловік особового складу.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.



