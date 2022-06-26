  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Ракетний удар по Києву: загорілася дев’ятиповерхівка
рус
    Новини

    Ракетний удар по Києву: загорілася дев’ятиповерхівка

    Рятувальники продовжують гасити пожежу - Ракетний удар по Києву: загорілася дев’ятиповерхівка
    Рятувальники продовжують гасити пожежу
    фото: ДСНС України/Facebook

    Повідомлення про пожежу надійшло о 06:29 ранку

    Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло о 06:29, інформує ДСНС України.

    На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1, 2 та 3 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м

    Заходи з ліквідації пожежі та порятунку людей тривають. За попередніми даними, постраждала 1 особа. На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 чоловік особового складу.

    Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.


    Теги: росія окупанти ДСНС війна УДАР рятувальники Україна чоловік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ракетний удар по Києву: загорілася дев’ятиповерхівка