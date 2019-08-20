Силовики у Борисполі затримали колишнього главу спецназу МВС Грузії



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Міріан Гочадзе до 2013 року був начальником загону спеціального призначення МВС Грузії

Українські правоохоронці затримали за звинуваченням у розбої трьох громадян Грузії, двоє з яких раніше були високопоставленими співробітниками міністерства внутрішніх справ цієї країни. Про це пише «Грузія онлайн»

У повідомленні йдеться, що у Київській області були затримані 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе і 33-річний Леван Хуцішвілі.

Слід зазначити, що Міріан Гочадзе до 2013 року був начальником загону спеціального призначення МВС Грузії і залишив Грузію після зміни влади. Тенгіз Занадзе також працював в органах МВС з 2004 по 2013 роки, а Леван Хуцішвілі, який працював в МВС з 2006 року, був начальником одного з управлінь у прикордонній поліції. Після переїзду з Грузії всі троє брали активну участь в бойових операціях на Сході України, а в останні кілька років займалися приватним бізнесом.

За інформацією правоохоронних органів України, затримання відбулося в місті Бориспіль, де троє громадян Грузії проникли в будинок підприємця і погрожуючи власнику вогнепальною зброєю, зв'язали його, після чого забрали з дому гроші та викрали автомобіль.

Слідство ведеться за 187-ю статтею КК України (розбій). У МВС Грузії факт затримання підтверджують, і повідомляють, що активно співпрацюють з українськими правоохоронцями для розслідування даної справи.

За даними поінформованих джерел, напад на підприємця і викрадення його автомобіля колишні поліцейські спланували після того, як бізнесмен заборгував їм велику суму грошей, яку відмовлявся виплачувати.