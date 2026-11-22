Національна поліція України оприлюднила кадри порятунку семирічного хлопчика з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Димері. Під завалами маленький Давид провів майже 14 годин. Про це повідомляє «Главком».

«Ти Давид?» – «Я Давид, не спішіть, зі мною все добре!», – запевнив хлопчик рятувальників.

Спершу надзвичайники знайшли речі, які впізнали рідні. Згодом – виявили і самого Давида. Коли хлопчик побачив рятувальників – почав неквапно й без паніки з ними розмовляти, постійно казав, що все добре.

«На щастя, дитина у стабільному стані, вже під наглядом лікарів. Дякую кожному рятувальнику, поліцейському та медику, які були залучені до порятунку маленького життя», – зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Ворог скерував ударний безпілотник по будинку о п'ятій ранку, коли родини спали. Станом на зараз, на жаль, загинули четверо людей, ще шестеро – поранені. Дев'ять людей можуть залишатися під завалами. На місці встановлені пункти надання допомоги громадянам.

«Щойно ми отримали інформацію від очевидців про телефонний дзвінок жінки, яка може перебувати під завалами. Перевіряємо цей факт, регулярно оголошується хвилина тиші», – додав Вигівський.

За словами міністра, загалом лише від початку цієї доби росіяни завдали понад 70 ударів по території 10 регіонів України. На Київщині вдарили по приватному сектору та звичайному супермаркету. Є загиблі та постраждалі.

На кожному з місць ліквідації наслідків обстрілів працюють усі необхідні підрозділи ДСНС України та Національної поліції України: рятувальники, слідчі, кінологи, психологи, вибухотехніки. Залучена максимальна кількість сил і засобів для порятунку цивільних.

Нагадаємо, російський безпілотник частково зруйнував під’їзд п'ятиповерхівки в Димері. Рятувальники евакуювали дев'ятьох людей і локалізували пожежу. До повідомлення про загиблу людину президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 людей не виходили на зв’язок.

Рятувальники наразі дістали з-під завалів п'ять тіл.