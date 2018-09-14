Синоптик розповіла, на що киянам чекати від погоди у вихідні



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У неділю у Київ прийде похолодання

У суботу, 15 вересня, у столиці утримається тепла погода, а в неділю стане прохолодно. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«У Києві в суботу буде пречудова погода: вогко, але без істотних опадів, хіба надвечір піде дощ, тепло, +24, +25 градусів», - написала вона

А ось у неділю в столиці похолодає до +20+22 градусів, посилиться північно-західний вітер.

Також у неділю очікуються дощі. «Вранці є ймовірність дощу, але протягом недільного дня сонце явно захоче компенсувати вітер та прохолоду, буде без опадів», - прогнозує Діденко.

Як повідомлялося, на 16 вересня синоптики прогнозують уночі в Україні, крім західних областей, удень короткочасні дощі, подекуди грози