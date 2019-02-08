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    Синоптик розповіла, якою буде погода у Києві у вихідні

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    Синоптик розповіла, якою буде погода у Києві у вихідні

    Опадів у столиці не очікується

    У вихідні, 9 і 10 лютого, погода в Києві буде без особливих змін. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві субота-неділя очікуються сухими, із свіжим повітрям: вночі -5-7 градусів, на околицях до -9 градусів, вдень близько нуля, у неділю до +2 градусів», - написала вона.

    На дорогах очікується ожеледиця.

    Діденко прогнозує, що у найближчому синоптичному майбутньому найскладнішим виявиться вівторок, 12 лютого. «Набіжать сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вітер посилиться до штормових значень. Врахуйте цей прогноз», - зазначила синоптик.

    Нагадаємо, як повідомив Укргідрометцентр, найближчої доби, 9 лютого, більша частина території України, окрім крайнього півдня і заходу, залишиться в прохолодній повітряній масі.

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