Синоптики попередили киян про ожеледицю на дорогах

Сьогодні в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі і вранці невеликий сніг

У Києві протягом вівторка, 6 лютого, у зв'язку із заморозками очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр. «6 лютого в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.



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Фото: Главком В Києві у вівторок вдень прогнозується від - 4 до - 2 градусів

Сьогодні в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі і вранці невеликий сніг

У Києві протягом вівторка, 6 лютого, у зв'язку із заморозками очікується ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

«6 лютого в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-8 м/с, температура вночі близько -10 градусів, вдень - від -4 до -2 градусів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середу, 7 лютого, прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі від -12 до -10 градусів, вдень близько 0 градусів.

А в четвер, 8 лютого, буде хмарно, вночі без опадів, вдень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, температура вночі від -4 до -2 градусів, вдень близько 0 градусів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Раніше синоптики попереджали, що сьогодні ожеледиця і снігопад очікується фактично на всій території України.