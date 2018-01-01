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    Синоптики попередили киян про ожеледицю на дорогах

    Сьогодні в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі і вранці невеликий сніг
    У Києві протягом вівторка, 6 лютого, у зв'язку із заморозками очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр. «6 лютого в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.
    • Сьогодні, 06:12
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    В Києві у вівторок вдень прогнозується від - 4 до - 2 градусів
    Фото: Главком
    В Києві у вівторок вдень прогнозується від - 4 до - 2 градусів

    Сьогодні в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі і вранці невеликий сніг

    У Києві протягом вівторка, 6 лютого, у зв'язку із заморозками очікується ожеледиця на дорогах.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

    «6 лютого в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-8 м/с, температура вночі близько -10 градусів, вдень - від -4 до -2 градусів», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в середу, 7 лютого, прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі від -12 до -10 градусів, вдень близько 0 градусів.

    А в четвер, 8 лютого, буде хмарно, вночі без опадів, вдень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, температура вночі від -4 до -2 градусів, вдень близько 0 градусів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

    Раніше синоптики попереджали, що сьогодні ожеледиця і снігопад очікується фактично на всій території України.

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