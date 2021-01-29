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    Синоптики попередили киян про ожеледицю у вихідні

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    Водіям слід бути обережними під час ожеледиці - Синоптики попередили киян про ожеледицю у вихідні
    Водіям слід бути обережними під час ожеледиці
    Фото з відкритих джерел

    Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі

    Цими вихідними, 30-31 січня, на дорогах Києва очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.

    Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям під час ожеледиці:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі. Протягом минулої ночі від снігу місто прибирали 361 одиниця спецтехніки комунальної корпорації «Київавтодор».

    За прогнозом синоптиків, протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги водій снігопад негода
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