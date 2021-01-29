Синоптики попередили киян про ожеледицю у вихідні

Водіям слід бути обережними під час ожеледиці

Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі

Цими вихідними, 30-31 січня, на дорогах Києва очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям під час ожеледиці:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі. Протягом минулої ночі від снігу місто прибирали 361 одиниця спецтехніки комунальної корпорації «Київавтодор».

За прогнозом синоптиків, протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер.