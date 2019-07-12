Синоптики попередили про грозу у Києві та області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Погіршення погодних умов очікується до кінця доби 12 липня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про грози у Києві та Київській області сьогодні, 12 липня.

«За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 липня у Києві та Київській області гроза», - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Мешканцям Києва та області радять бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, негода 27 червня наробила лиха в Києві: були поламані дерева, зірвані дахи, великі потоки води на дорогах.