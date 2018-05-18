Синоптики попереджають: на Київ насувається гроза

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У столиці очікується посилення вітру

У найближчі три години з утриманням до кінця дня п’ятниці, 18 травня, у столиці очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Окрім того, за прогнозом синоптиків, 18 травня у Києві хмарно з проясненнями, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вдень 21-23°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, в Україні в п'ятницю, 18 травня, в усіх регіонах України очікуються дощі з грозами.