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    Синоптики попереджають: на Київ насувається гроза

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    Синоптики попереджають: на Київ насувається гроза

    Сьогодні до кінця доби у столиці очікується гроза

    У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 травня у столиці очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

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    • усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, у п'ятницю, 25 травня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

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