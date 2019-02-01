Синоптики розповіли, коли розсіється туман над Києвом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Високий рівень вологості у повітрі призводить до утворення туману у столиці

Сильний туман, який вже кілька днів тримається в Києві, розсіється на наступному тижні.

Про це в коментарі 44.ua розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

«Туман зникне наступного тижня. Це природне явище, яке не шкодить. Туман утворюється, коли вологість досягає певного критичного рівня. А оскільки зараз, в період потепління, коли тане сніг, вологість в повітрі велика, то і туман, відповідно, виникає на вулицях», - повідомив Білик.

Сьогодні через сильний туман у міжнародному аеропорту «Київ» ім. Ігоря Сікорського відбуваються затримки. Так, за повідомленнями пасажирів, відомо мінімум про три таких рейсах.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 лютого, у Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). На дорогах місцями ожеледиця.