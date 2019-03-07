Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних у Києві



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8 березня повітря у столиці прогріється до 15 градусів тепла

У п’ятницю, 8 березня, у Києві вдень місцями невеликий дощ, вночі пориви вітру 15-20 м/с. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Загалом завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

У суботу, 9 березня, без істотних опадів, проте в неділю, 10 березня, вдень невеликий дощ, пориви вітру 15-20 м/с. Цими вихідними вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, температура вдень 9-11°.

Синоптик Наталка Діденко у Facebook повідомила: «У Києві день, коли вулиці розквітнуть рожевими тюльпанами, жовтими нарцисами, бузковими гіацинтами та червоними від активного забігу по базарчиках чоловіками, буде теплим. Температура повітря очікується найвищою у найближчій перспективі, вдень +12+15 градусів. Але залишається поривчастий вітер та можуть набігти хмари з невеликим дощем».

За даними синоптика, 9 березня очікується комфортна погода, буде тепло та сонячно. 10 березня знову посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря.

Як повідомлялося, наступного тижня в Україну прийде похолодання.