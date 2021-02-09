Початок вакцинації від коронавірусу: питань більше, ніж відповідей

Влада обіцяє розпочати вакцинацію вже через тиждень, але назву вакцини ніхто озвучити не може

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Власть нам обещает начать вакцинацию в Украине уже через неделю. Давайте разберёмся по пунктам.

1. Минздрав радостно сообщил нам о контрактах на поставку миллионов доз вакцин ведущих мировых производителей.

И в то же время, ни одна вакцина от коронавируса в Украине пока не зарегистрирована. Даже при учете того, что нам дают всего каплю в 117 000 вакцин от Pfizer в рамках сотрудничества с COVAX, по словам главного санврача Ляшко, но и к этому у нас явно ничего не готово.

2. Несмотря на обещание власти начать уже через неделю вакцинацию, но название вакцины никто озвучить не может. Власть не знает, чем будут вакцинировать? При этом «The Economist» сообщает, что в Украине доступ к вакцине ожидается к лету 2022 года, а повсеместный доступ к вакцинации от COVID-19 не будет достигнут до 2023 года. В частности, речь идет об Украине. Об этом свидетельствует исследование The Economist Intelligence Unit. Но речь в исследовании идет о вакцинах, которые признаны ВООЗ и о массовой вакцинации, а не о вакцинации 0,25% населения, когда привезут порядка 117 тысяч вакцин Pfizer. Так что за вакцину привезут в Украину?

3. Возникает вопрос по процедуре хранения и транспортировки вакцины. Известно, что для её хранения необходима температура -70. Как это будет сделано? Ведь нельзя перевозить вакцину в фургонах без термобоксов, в которых нужно хранить при температуре ниже минус 20 °С. Где планирует брать подобные термобоксы наша власть, если весь мир их бронировал ещё с ноября прошлого года, а сейчас они в дефиците. Кстати, шприцы для вакцинации тоже сейчас в дефиците. Производители признают, что не успевают обеспечивать заказы. А у нас они есть в достаточном количестве? Очень сомневаюсь.

4. Этот вопрос из области любопытства. Степанов заявил, что его, Зеленского и Шмыгаля будут вакцинировать первыми для популяризации процедуры. Это очень мило, но кто сказал, что вакцинирование этих персон поднимет популярность процедуры вакцинации в Украине? И почему их должны вакцинировать Pfizer, а не тем препаратом, который не хотят называть Степанов и Зеленський? Есть и еще один вопрос - кто ещё из их друзей, родственников и знакомых будет уколот вакциной Pfizer? Жены, родители, дети и водители? А будут ли по-тихому колоть Pfizer Арахамии, Корниенко и остальным слугам? Или они будут колоть ноунейм? А Ермак что уколет? «Спутник V»?

У меня пока больше вопросов чем ответов по объявленной вакцинации. Но ответы скоро будут известны. И не уверен, что они украинцев обрадуют. Вся предыдущая деятельность этой власти пронизана тотальной некомпетентностью и четко ориентированна на пиар и заработок, а не на эффективность и качественные улучшения. Поэтому у меня есть скепсис ко всей этой истории. Тем более, что в ней слишком много неизвестных моментов, которые не может объяснить власть.

Джерело: блог Борислава Берези

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