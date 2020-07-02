Скандал навколо поставок медобладнання до лікарень Київщини: фірма привласнила 10,5 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарні Київщини не отримали 15 апаратів штучної вентиляції легень

Правоохоронці перевіряють чиновників Київської ОДА до розтрати державних коштів

Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками Нацполіції повідомлено про підозру керівнику товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення державних коштів на суму 10,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, між керівником товариства та Департаментом охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації укладено договір про поставку з Китаю на територію України обладнання для анестезії та реанімації, а саме 15 апаратів штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії вартістю 10,5 млн грн.

«За результатами договору на рахунок товариства перераховані бюджетні кошти, які в подальшому незаконним шляхом скеровані на банківські рахунки іншого підприємства, що не було виробником зазначеного обладнання. У результаті чого, апарати ШВЛ до лікарень Київської області не поставлено, а договір не виконано, що призвело до ускладнення надання медичної допомоги громадянам України, а кошти безповоротно направлено до іншого підприємства не за призначенням», - розповіли в прокуратурі.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також, правоохоронцями перевіряється причетність до розтрати державних коштів службових осіб Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше директор Департаменту охорони здоров’я Максим Іонов заявив про корупційну закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для лікарень області. Іонов стверджував, що в ОДА хотіли прокрутити корупційну схему й замовили найдорожчий лот – апарати штучної вентиляції легень – у фірми, яка не має офісу та протягом кількох років свого існування провела закупівлі на загальну суму 2 млн грн, а термін постачання апаратури визначили до кінця 2020 року. У Київській області є низка підприємств, котрі замовили в цього самого ТОВ «Компанія Елдімед» апарати ШВЛ на торгах за однаковою ціною – 718 тис. грн за штуку. Директор Департаменту охорони здоров’я звернувся до Офісу президента й вимагав зупинити корупційну закупівлю.

27 квітня стало відомо, що Київська ОДА ухвалила рішення про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації. Причиною відставки називалася «низка недоопрацювань Іонова у поточній діяльності».

Про своє звільнення, як твердить Іонов, він дізнався з брифінгу в.о. голови КОДА Василя Володіна 27 квітня. Розпорядження ж про звільнення датоване 24 квітня.

Іонов має намір подавати до суду й обстоювати свої права, аби поновитися на посаді, на яку його призначив попередній очільник Київської ОДА в січні 2020 року.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Мовчан на підставі звернення колег подав заяву до Національної поліції, яка порушила кримінальне провадження щодо зловживання Іоновим службовим становищем під час здійснення закупівель.