Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом
Зруйнований росіянами вокзал у Фастові
фото: Київська обласна військова адміністрація

Після атаки російських терористів будівлю станції практично повністю зруйновано

Залізнична станція Фастів, що постраждала внаслідок ворожої атаки, отримає новий сучасний вокзал. Рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нової споруди було ухвалено за результатами засідання штабу ліквідації наслідків, яке очолив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Про це повідомив мер Фастова Михайло Нетяжук, підкреслюючи, що процес відбудови розпочнеться незабаром, інформує «Главком».

За словами Нетяжука, проєкт пройде процедуру публічних обговорень, до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.

«На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію. Зараз же для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановлено намет», – повідомив мер Фастова.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».

Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі.  Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що влучання були безпосередньо по вокзалу та по приміському депо – там обслуговувалися не локомотиви, а електрички для приміського сполучення Києва з областю. У депо вражено кілька цехів.

Сьогодні вночі, 8 грудня, російські війська знову завдали ударів дронами по Фастову. У місті зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1,5 тис. кв. м.

Теги: будівництво Київщина вокзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року
28 листопада, 20:28
Унікальну операцію з розмінування провели фахівці ДСНС у Вишгороді
У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув
30 листопада, 23:35
У ніч на 30 листопада місто Вишгород на Київщині зазнало ворожого удару, який призвів до масштабної пожежі у житловому секторі
Атака на Вишгород: у лікарні перебувають 11 людей, серед них – діти
1 грудня, 04:37
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 грудня 2025 року
5 грудня, 19:35
Рибному господарству завдано збитків на 117 300 грн
Наловив риби на понад 100 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
11 листопада, 14:20
У записах, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч, фігурант розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, обговорював «консервацію» цього будівництва, в яке щомісяця вкладалися сотні тисяч доларів
Будівництво у Козині, обговорюване у «плівках Міндіча», пов'язане з Чернишовим: розслідування
12 листопада, 14:22
Київщина: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року
19 листопада, 19:11
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею
2 грудня, 20:34
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
Сьогодні, 11:04

Новини

Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом
Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян
Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
Росія знову атакувала Фастів. Палали будинки, пошкоджено адмінбудівлі (фото)
Росія знову атакувала Фастів. Палали будинки, пошкоджено адмінбудівлі (фото)
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua