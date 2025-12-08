Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом

Після атаки російських терористів будівлю станції практично повністю зруйновано

Залізнична станція Фастів, що постраждала внаслідок ворожої атаки, отримає новий сучасний вокзал. Рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нової споруди було ухвалено за результатами засідання штабу ліквідації наслідків, яке очолив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Про це повідомив мер Фастова Михайло Нетяжук, підкреслюючи, що процес відбудови розпочнеться незабаром, інформує «Главком».

За словами Нетяжука, проєкт пройде процедуру публічних обговорень, до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.

«На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію. Зараз же для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановлено намет», – повідомив мер Фастова.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».

Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що влучання були безпосередньо по вокзалу та по приміському депо – там обслуговувалися не локомотиви, а електрички для приміського сполучення Києва з областю. У депо вражено кілька цехів.

Сьогодні вночі, 8 грудня, російські війська знову завдали ударів дронами по Фастову. У місті зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1,5 тис. кв. м.