Як працюватиме підземка на Різдво та Новий рік? Офіційна відповідь Київського метрополітену

З 2022 року метро не змінювало графіків руху на свята

Київський метрополітен повідомив, що наразі не планує коригувати графік руху на період різдвяних та новорічних свят і продовжуватиме працювати відповідно до норм воєнного стану, введеного Указом президента України від 24.02.2022 №64/2022. Про це йдеться у відповіді столичного метрополітену на запит видання «Телеграф», інформує Главком.

Зазначається, що наразі метро працює відповідно до встановлених графіків роботи на підприємстві з урахуванням дії воєнного стану, введеного указом президента України від 24.02.2022 No64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

При цьому інформації щодо змін режиму роботи столичного метро в ніч з 24 на 25 грудня 2025 року та в ніч з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року не надходило. Тобто наразі зміни графіку руху підземного транспорту на Різдво та Новий рік не плануються.

Вілповідь київського метрополітену фото: «Телеграф»

Варто нагадати, що з 2022 року метро не змінювало графіків руху на свята. Тобто усі рейси починались з 5 чи 6 ранку та до 23:00. Ймовірніше і цьогоріч зміни не будуть запроваджені.

Окрім того, у столиці щодня діє комендантська година з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях без спеціальної перепустки, а також рухатися транспортом або пішки. На час свят з 2022 року комендантську годину не скасовували, іноді навпаки навіть посилювали.

Нагадаємо, комендантську годину в Києві на період святкування Різдва (25 грудня) та Нового року також не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. Вона триватиме з 00:00 до 05:00, як і зазвичай. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

