Як працюватиме підземка на Різдво та Новий рік? Офіційна відповідь Київського метрополітену

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Як працюватиме підземка на Різдво та Новий рік? Офіційна відповідь Київського метрополітену
Наразі зміни графіку руху підземного транспорту на Різдво та Новий рік не плануються
фото: Київський метрополітен

З 2022 року метро не змінювало графіків руху на свята

Київський метрополітен повідомив, що наразі не планує коригувати графік руху на період різдвяних та новорічних свят і продовжуватиме працювати відповідно до норм воєнного стану, введеного Указом президента України від 24.02.2022 №64/2022. Про це йдеться у відповіді столичного метрополітену на запит видання «Телеграф», інформує Главком.

Зазначається, що наразі метро працює відповідно до встановлених графіків роботи на підприємстві з урахуванням дії воєнного стану, введеного указом президента України від 24.02.2022 No64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

При цьому інформації щодо змін режиму роботи столичного метро в ніч з 24 на 25 грудня 2025 року та в ніч з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року не надходило. Тобто наразі зміни графіку руху підземного транспорту на Різдво та Новий рік не плануються.

Вілповідь київського метрополітену
Вілповідь київського метрополітену
фото: «Телеграф»

Варто нагадати, що з 2022 року метро не змінювало графіків руху на свята. Тобто усі рейси починались з 5 чи 6 ранку та до 23:00. Ймовірніше і цьогоріч зміни не будуть запроваджені.

Окрім того, у столиці щодня діє комендантська година з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях без спеціальної перепустки, а також рухатися транспортом або пішки. На час свят з 2022 року комендантську годину не скасовували, іноді навпаки навіть посилювали.

Нагадаємо, комендантську годину в Києві на період святкування Різдва (25 грудня) та Нового року також не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. Вона триватиме з 00:00 до 05:00, як і зазвичай. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

До слова, Київський академічний театр ляльок «Замок на горі» покаже постановку до зимових свят – фентезі-адаптацію легендарного «Лускунчика». Прем’єра режисера Слави Жили відбудеться 7 грудня о 15:00, наступного разу побачити виставу можна буде 12 і 13 грудня. Вистава «Лускунчик і Мишачий король» створена за мотивами однойменної культової казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана. За сюжетом, дівчинка Марі з братом Фріцом отримують у подарунок дерев’яну іграшку – Лускунчика. Марі першою розпізнає в ньому справжнього героя і розуміє, що він – у небезпеці. На Лускунчика полює триголовий Мишачий Король.

комендантська година метро Київ

