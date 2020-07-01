Чиновник завдав державі 2,7 млн грн збитків через збут радіоактивного металобрухту



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Експертиза встановила, що металобрухт є джерелом іонізуючих випромінювань

Високопосадовець реалізував за 516 тис. грн понад 5 тис. тонн радіоактивних матеріалів, ринкова вартість яких складає майже 3,3 млн грн

30 червня за процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру голові одного з державних агентств України та директору товариства за фактом незаконного поводження з радіоактивними матеріалами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

За даними слідства, у серпні 2019 року посадовець від імені Державного спеціалізованого підприємства підписав договір із суб’єктом підприємницької діяльності та реалізував понад 5 тис. тонн радіоактивно забрудненого металобрухту за 516 тис. грн.

Втім, під час укладання угоди про продаж металобрухту у сторін були відсутні ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України та санітарні паспорти на провадження виду діяльності, пов`язаного з торгівлею радіоактивними матеріалами у вигляді радіоактивно забрудненого металобрухту.

Так, відповідно до висновку експертизи радіоактивних матеріалів досліджувальні об’єкти є радіоактивними матеріалами, а саме джерелом іонізуючих випромінювань, ринкова вартість яких складає майже 3,3 млн грн. В результаті незаконних дій державі завдано матеріальної шкоди в розмірі понад 2,7 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.