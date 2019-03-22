Киянам пояснили, як перейти через закритий Шулявський шляхопровід (схема)



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На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці організовано рух громадського транспорту за зміненими маршрутами

Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва оприлюднила схему руху пішоходів під час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

«Шановні кияни! Звертаємо вашу увагу на схему руху пішоходів під час реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід)», - йдеться в повідомленні.

Киян просять із порозумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

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