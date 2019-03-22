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    Киянам пояснили, як перейти через закритий Шулявський шляхопровід (схема)

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    Киянам пояснили, як перейти через закритий Шулявський шляхопровід (схема)

    На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці організовано рух громадського транспорту за зміненими маршрутами

    Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва оприлюднила схему руху пішоходів під час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    «Шановні кияни! Звертаємо вашу увагу на схему руху пішоходів під час реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід)», - йдеться в повідомленні.

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    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

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