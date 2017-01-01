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    Скандальному меру Ірпеня повідомили про підозру в участі у злочинній організації

    Це вже друга підозра для Карплюка
    Меру Ірпеня Володимиру Карплюку повідомили про підозру у низці злочинів. Про це повідомляє прокуратура Київської області. Карплюка, а також його першого заступника, заступника та інших осіб звинувачують в участі у злочинній організації. Зокрема, мер Ірпеня підозрюється у створенні, керівництві злочинною організацією з метою вчинення тяжких та
    • 21 Грудня, 06:23
    • Розсилка
    Володимир Карплюк
    Володимир Карплюк

    Це вже друга підозра для Карплюка

    Меру Ірпеня Володимиру Карплюку повідомили про підозру у низці злочинів.

    Про це повідомляє прокуратура Київської області.

    Карплюка, а також його першого заступника, заступника та інших осіб звинувачують в участі у злочинній організації.

    Зокрема, мер Ірпеня підозрюється у створенні, керівництві злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі, підробленні документу та службовому підробленні.

    Також Карплюка підозрюють у придбанні фірми з метою прикриття незаконної діяльності.

    Це вже друга підозра Ірпінському міському голові.

    Наприкінці серпня поточного року його запідозрили у тому, що, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сарафан», не маючи усіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, він порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, а іншій спричинено тяжкі тілесні ушкодження. 

    прокуратура будівництво мер Київщина Ірпінь
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