Скандальному меру Ірпеня повідомили про підозру в участі у злочинній організації
- 21 Грудня, 06:23
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Це вже друга підозра для Карплюка
Меру Ірпеня Володимиру Карплюку повідомили про підозру у низці злочинів.
Про це повідомляє прокуратура Київської області.
Карплюка, а також його першого заступника, заступника та інших осіб звинувачують в участі у злочинній організації.
Зокрема, мер Ірпеня підозрюється у створенні, керівництві злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі, підробленні документу та службовому підробленні.
Також Карплюка підозрюють у придбанні фірми з метою прикриття незаконної діяльності.
Це вже друга підозра Ірпінському міському голові.
Наприкінці серпня поточного року його запідозрили у тому, що, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сарафан», не маючи усіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, він порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, а іншій спричинено тяжкі тілесні ушкодження.