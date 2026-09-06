У річці на Київщині після атаки дронів виявили небезпечні речовини

Вода з річки постійно взаємодіє з прибережною смугою, тому небезпечні речовини можуть потрапляти до ґрунтів, попереджають екологи

На Київщині у річці Борщагівка після ворожої атаки дронами зафіксували витік важких металів, кислот та критичне падіння рівня кисню. Екологи попереджають про загрозу забруднення ґрунтових вод та джерел питної води. Як інформує «Главком», про це в ефірі телеканалу «Апостроф» розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Речовини потрапили у воду через руйнування складів та витік стічних вод під час аварії на колекторі (наразі ліквідовано).

За фактом забруднення водойм Бучанського району Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

Для жителів організували підвезення питної води. Мешканцям прилеглих територій наполегливо радять не вживати воду з колодязів та свердловин.

Нагадаємо, Київщина знову зазнала російської атаки. У Бучанському районі загинули двоє людей, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, російські війська також пошкодили цивільну інфраструктуру області. Серед пошкоджених об'єктів – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

Нова атака відбулася на тлі візиту представників президента США Дональда Трампа до Росії та запланованої поїздки американських представників до Києва. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по Москві на час переговорного процесу та очікує аналогічного кроку від Росії щодо Києва.

Служби продовжують працювати на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки. Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.