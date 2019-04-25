Скільки в Києві коштує Великодній кошик



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Набір продуктів досить недешевий

Напередодні Великодня кияни купують продукти, які потім покладуть у кошик і понесуть до церкви для освячення, щоб скуштувати за святковим столом.

У скільки в середньому обійдеться українській родині наповнення такого кошика, підрахував «Вечірній Київ»:

паски (2 шт.) можна придбати у середньому за 68,2 грн;

вино «Кагор», 0,7 л, обійдеться у 64,4 грн;

яйця (10 шт) коштуватимуть 22,7 грн;

буженина, 400 г, – 108,3 грн;

сир, 400 г, – 83,2 грн;

вершкове масло, 200 г, – 40,3 грн;

сало, 400 г, – 30,6 грн;

хрін, 250 г, – 9,5 грн;

сіль, 250 г, – 2,8 грн.

Тож увесь набір продуктів для освячення у церкві на Великдень коштуватиме близько 435 грн.

Нагадаємо, що в ніч на Великдень метро працюватиме на годину довше, а в неділю, 28 квітня, розпочне роботу на годину раніше. Останній поїзд їде з кожної станції у свій час. Із центральних станцій міста – близько 01:15. Додаткові годину додаються до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході та в залі станції.

Також під час святкування Великодня роботу маршрутів громадського транспорту (як звичайного режиму руху, так і режиму маршрутного таксі), які проходять біля станцій метрополітену, буде продовжено на 1 годину 27 квітня та розпочато роботу 28 квітня на 1 годину раніше (для перевезення відповідно до графіку проходження перших потягів метро)