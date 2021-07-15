Пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м

Обов’язковим при проїзді у метрополітені лишається масковий режим

У метрополітені нагадали способи оплати проїзду.

За шість місяців 2021 року столичним метрополітеном скористалися понад 140 мільйонів пасажирів. За аналогічний період 2019 року підземка перевезла 244 мільйони осіб. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

На сьогодні середньодобовий пасажиропотік складає 775,1 тис. осіб. У 2019 році цей показник становив майже 1,4 млн.

Обов’язковим при проїзді у метрополітені лишається масковий режим. Зважаючи на карантинні заходи, оплачувати проїзд варто безконтактно.

У метрополітені відзначили, що оператором системи оплати проїзду в місті Києві визначено КП «ГІОЦ».

Для оплати проходу на станцію можна скористатися:

Транспортною карткою

Додатком «Київ Цифровий»

Разовим Qr-квитком

Безконтактною банківською карткою

Безконтактною оплатою з додатками Google Pay або Apple Pay.

Нагадаємо, що пільговики Києва користуються у метрополітені «Карткою киянина», а загальнодержавні мають пред’явити оригінал пільгового посвідчення контролеру. З переліком пільгових категорій можна ознайомитися за посиланням http://www.metro.kyiv.ua/node/107

Як повідомляли раніше, у Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.