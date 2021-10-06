Скульптура Проні Прокопівни в Києві заговорила українською (відео)

Щоб почути фрази з україномовного фільму, потрібно потерти пам’ятник

Почути знамениті вислови Проні Прокопівни такими, якими вони були в оригіналі, можна завдяки сучасним технологіям

До 60-річчя легендарної кінострічки «За двома зайцями» пам’ятник головним героям комедії заговорив словами з оригінальної україномовної версії фільму, яка довго вважалася втраченою. Скульптура Проні Прокопівни говоритиме відомими фразами з фільму до 24 листопада. Про це «Главкому» повідомили організатори проєкту.

«Пам’ятник «За двома зайцями» – справжня київська легенда, – каже організатор проєкту Олександр Лавров. – Сюди приїжджають весільні кортежі, приходять закохані та тисячі туристів, адже численні шанувальники наділили скульптуру магічною здатністю. Кажуть, щоб вийти заміж, потрібно потерти перстень на руці Проні, а щоб знайти наречену – потерти жука на піджаку Голохвастова. Ця традиція видається нам дуже милою, тож до 60-річчя стрічки бренд Smile разом із КМДА та студією Довженка вирішили зробити усім шанувальникам комедії подарунок».

Щоб почути фрази з україномовного фільму, потрібно підійти до пам’ятника та потерти його на удачу.

«А після не забудьте продезінфікувати руки», – додав Лавров.

Кінострічка «За двома зайцями» вийшла російською мовою та одразу стала культовою на теренах колишнього Радянського Союзу. Кумедні пригоди авантюриста Голохвастова, який вирішує одружитися з заможною, але не дуже вродливою та освіченою дівчиною Пронею, полюбилися мільйонам глядачів. Фільм швидко розібрали на цитати. Проте, мало хто знає, що оригінальна версія «За двома зайцями» була україномовною. Вже знятий і навіть презентований у 1961 році фільм переозвучили заради всесоюзного прокату.

Довгі роки українська версія вважалася втраченою, поки у 2013-му її випадково не знайшли у маріупольському фільмофонді.

Тепер почути знамениті вислови Проні Прокопівни такими, якими вони були в оригіналі, можна завдяки сучасним технологіям.