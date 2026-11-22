Наразі рятувальники розшукують 11 людей, зокрема двох дітей, які не виходять на зв’язок

У ніч проти 22 листопада російська армія атакувала селище Димер у Київській області. Внаслідок удару БпЛА зазнав руйнувань п’ятиповерховий житловий будинок. Під завалами виявили тіла загиблих, зокрема 18-річного хлопця на ім’я Роман. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як розповіли родичі загиблого, хлопець разом із мамою жив в іншому населеному пункті, але напередодні приїхав до Димера лише на одну ніч – йому потрібно було владнати справи з документами.

Мати юнака вночі була на роботі. Рідні вмовляли хлопця поїхати разом із ними до села, однак він вирішив залишитися, адже вранці знову планував повертатися у справах.

За словами місцевих жителів, вибух міг статися на рівні третього поверху. Унаслідок цього частина будинку обвалилася.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Ще понад десять людей не виходять на зв’язок. Серед тих, кого шукають, може бути дитина молодого подружжя. За словами очевидців, родина проживала у будинку, а після атаки доля дитини залишається невідомою.

Від самого ранку рятувальники розбирають зруйновані конструкції і знімають плити перекриття, намагаючись знайти людей, які можуть перебувати під завалами. До робіт залучили близько 120 надзвичайників, також працюють кінологи. На момент останнього повідомлення вдалося зняти вже 25 плит перекриття.

Нагадаємо, російський безпілотник частково зруйнував під’їзд п'ятиповерхівки в Димері. Рятувальники евакуювали дев'ятьох людей і локалізували пожежу. До повідомлення про загиблу людину президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 людей не виходили на зв’язок.

Рятувальники дістали друге тіло з-під завалів житлового будинку, пошкодженого російським безпілотником уранці 22 листопада.