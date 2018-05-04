Скверу імені Василя Сліпака бути: петицію підписали понад 10 тис. киян

Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив КМДА розглянути електронну петицію

Петиція про надання земельній ділянці в Києві статусу скверу імені оперного співака, Героя України Василя Сліпака набрала необхідну кількість голосів. Електронну петицію «Надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака» підтримали



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Герой України Василь Сліпак загинув на Донбасі

Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив КМДА розглянути електронну петицію

Петиція про надання земельній ділянці в Києві статусу скверу імені оперного співака, Героя України Василя Сліпака набрала необхідну кількість голосів.

Електронну петицію «Надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака» підтримали 10086 осіб, при мінімально необхідних 10000.

Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив виконавчому органу Київради (КМДА) розглянути електронну петицію. Окрім того, зазначену ініціативу в установленому порядку мають розглянути постійні комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, екологічної політики, а також із питань культури, туризму та інформаційної політики.

Із повним текстом петиції можна ознайомитись за посиланням.

Раніше лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук закликав українців підписати петицію про надання земельній ділянці в Києві статусу скверу імені Василя Сліпака.

Нагадаємо, Василь Сліпак майже 20 років жив у Парижі, виступав у найбільших світових операх і виконував провідні ролі в постановках. Був одним із організаторів паризького Євромайдану, а з початком збройного конфлікту на сході, спершу підтримував армію, а згодом вступив до лав добровольчого батальйону.

Василь Сліпак загинув 29 червня біля селища Луганське на Донеччині. Сліпак був кулеметником. На передовій його знали як бійця «Міфа», тобто «Мефістофеля». За словами його побратимів, співак загинув від кулі снайпера із автоматом в руках, коли бійці відбивали атаку бойовиків.

30 червня президент нагородив Василя Сліпака орденом «За мужність» посмертно. У лютому 2017 року Порошенко присвоїв Сліпаку звання героя України.

Як повідомляв «Главком», українці Франції просять надати культурному центру при посольстві ім’я Василя Сліпака.