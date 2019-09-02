«Слуга народу» Тищенко дітям на лінійці розповів про голосування в Раді



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Микола Тищенко обрався до парламенту на одномандатному виборчому окрузі №219 як кандидат від партії «Слуга народу»

Депутат розповідав дітям про швидкість прийняття законів

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко сьогодні, 2 вересня, виступив у столичній школі №83 на лінійці з нагоди початку нового навчального року.

Депутат розповідав дітям про швидкість прийняття законів попереднім скликання Ради і теперішнім. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Борщагівка» у Facebook.

«На прийняття одного закону витрачалося 3-4 роки. Тільки вдумайтеся в ці цифри – 3-4 роки…», - заявив Тищенко.

За його словами, на своєму першому засіданні Рада 9-го скликання проголосувала 67 законів за 22 години, і на розгляд кожного пішло 1-1,5 години. Коментатори під дописом висміяли Тищенко за незнання математики, адже якби кожен законопроєкт розглядався 1-1,5 год., то знадобилося б значно більше, ніж 22 години на 67 проєктів.

Користувачів соцмережі дуже обурила тема виступу нардепа перед дітьми.

Нагадаємо, Тищенко обрався до парламенту на одномандатному виборчому окрузі №219 (частина Святошинського району Києва) як кандидат від партії «Слуга народу».

Тищенко народився 17 травня 1972 року в Києві, освіта вища, генеральний директор ТОВ «ВКФ «Римід», член партії «Слуга народу».