  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий ресторатор поламав плани одіозного нардепа Третьякова знову потрапити до Ради

    • Розсилка
    Відомий ресторатор,&nbsp;телеведучий та шоумен&nbsp;Микола Тищенко виграв вибори на 219-му окрузі - Відомий ресторатор поламав плани одіозного нардепа Третьякова знову потрапити до Ради
    Відомий ресторатор, телеведучий та шоумен Микола Тищенко виграв вибори на 219-му окрузі

    Олександр Третьяков програв Миколі Тищенку 7% голосів

    На одномандатному виборчому окрузі №219 (частина Святошинського району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

    За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу», відомий ресторатор, телеведучий та шоумен Микола Тищенко - 30,88% (23 702) голосів виборців.

    Друге місце по цьому округу посів чинний народний депутат, самовисуванець Олександр Третьяков, набравши 23,86% (18 320) голосів.

    Читайте також

    На третьому місці опинився член партії ВО «Батьківщина», але який балотувався як само висуванець, Ваган Товмасян з 15,64% (12 007) голосів.

    «Свободівець» Олег Чернецький набрав 5,55% (4 266) голосів.

    Решта кандидатів отримали менше 5% голосів.

    Тищенко народився 17 травня 1972 року в Києві, освіта вища, генеральний директор ТОВ «ВКФ «Римід», член партії «Слуга народу».

    Третьяков – нардеп чотирьох скликань, типовий ресурсний кандидат, який в парламенті належить до так званого бізнес-крила.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

     Читайте також: 
    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада Київ вибори Олександр Третьяков Микола Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ