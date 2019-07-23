Відомий ресторатор поламав плани одіозного нардепа Третьякова знову потрапити до Ради
Олександр Третьяков програв Миколі Тищенку 7% голосів
На одномандатному виборчому окрузі №219 (частина Святошинського району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.
За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу», відомий ресторатор, телеведучий та шоумен Микола Тищенко - 30,88% (23 702) голосів виборців.
Друге місце по цьому округу посів чинний народний депутат, самовисуванець Олександр Третьяков, набравши 23,86% (18 320) голосів.
На третьому місці опинився член партії ВО «Батьківщина», але який балотувався як само висуванець, Ваган Товмасян з 15,64% (12 007) голосів.
«Свободівець» Олег Чернецький набрав 5,55% (4 266) голосів.
Решта кандидатів отримали менше 5% голосів.
Тищенко народився 17 травня 1972 року в Києві, освіта вища, генеральний директор ТОВ «ВКФ «Римід», член партії «Слуга народу».
Третьяков – нардеп чотирьох скликань, типовий ресурсний кандидат, який в парламенті належить до так званого бізнес-крила.
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.06%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.