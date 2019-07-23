Відомий ресторатор поламав плани одіозного нардепа Третьякова знову потрапити до Ради



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Відомий ресторатор, телеведучий та шоумен Микола Тищенко виграв вибори на 219-му окрузі

Олександр Третьяков програв Миколі Тищенку 7% голосів

На одномандатному виборчому окрузі №219 (частина Святошинського району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу», відомий ресторатор, телеведучий та шоумен Микола Тищенко - 30,88% (23 702) голосів виборців.

Друге місце по цьому округу посів чинний народний депутат, самовисуванець Олександр Третьяков, набравши 23,86% (18 320) голосів.

На третьому місці опинився член партії ВО «Батьківщина», але який балотувався як само висуванець, Ваган Товмасян з 15,64% (12 007) голосів.

«Свободівець» Олег Чернецький набрав 5,55% (4 266) голосів.

Решта кандидатів отримали менше 5% голосів.

Тищенко народився 17 травня 1972 року в Києві, освіта вища, генеральний директор ТОВ «ВКФ «Римід», член партії «Слуга народу».

Третьяков – нардеп чотирьох скликань, типовий ресурсний кандидат, який в парламенті належить до так званого бізнес-крила.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.