У Львові чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову (фото)
Інцидент стався у парку імені Івана Франка
У центрі Львова чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Інцидент стався у парку імені Івана Франка 18 квітня ввечері.
За попередніми даними поліцейський отримав пораненні від удару до бордюру. Нападник ймовірно був нетверезим.
Інші подробиці поки невідомі.
До слова, у ніч проти 18 квітня у Львові чадним газом отруїлося троє людей, у тому числі однорічна дитина.
«У двоповерховому житловому будинку попередньо отруїлись чадним газом три особи, з них – одна дитина (1,4 року), яких в середньому ступені важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова. Причина отруєння встановлюється», – зазначено в повідомленні.