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    Події в Україні

    У Львові чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову (фото)

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    У Львові чоловік напав на поліцейського - У Львові чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову (фото)
    У Львові чоловік напав на поліцейського
    Фото: Ігор Зінкевич

    Інцидент стався у парку імені Івана Франка

    У центрі Львова чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

    Інцидент стався у парку імені Івана Франка 18 квітня ввечері.

    За попередніми даними поліцейський отримав пораненні від удару до бордюру. Нападник ймовірно був нетверезим.

    Інші подробиці поки невідомі.

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    У Львові чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову (фото)
    У Львові чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову (фото)
    У Львові чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову (фото)
    У Львові чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову (фото)
    Фото: Ігор Зінкевич

    До слова, у ніч проти 18 квітня у Львові чадним газом отруїлося троє людей, у тому числі однорічна дитина.

    «У двоповерховому житловому будинку попередньо отруїлись чадним газом три особи, з них – одна дитина (1,4 року), яких в середньому ступені важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова. Причина отруєння встановлюється», – зазначено в повідомленні.

    Теги: депутат Львів чоловік Ігор Зінкевич
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