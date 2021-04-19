У Львові чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову (фото)

У Львові чоловік напав на поліцейського

Інцидент стався у парку імені Івана Франка

У центрі Львова чоловік напав на поліцейського і розбив йому голову. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Інцидент стався у парку імені Івана Франка 18 квітня ввечері.

За попередніми даними поліцейський отримав пораненні від удару до бордюру. Нападник ймовірно був нетверезим.

Інші подробиці поки невідомі.

До слова, у ніч проти 18 квітня у Львові чадним газом отруїлося троє людей, у тому числі однорічна дитина.

«У двоповерховому житловому будинку попередньо отруїлись чадним газом три особи, з них – одна дитина (1,4 року), яких в середньому ступені важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова. Причина отруєння встановлюється», – зазначено в повідомленні.