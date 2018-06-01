Смерть під колесами фури на Кільцевій: поліція відкрила справу

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Фото: Інформатор ДТП на Кільцевій у Києві

Поліцейські встановлюють механізм та обставини ДТП

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП на перехресті Кільцевої дороги з вулицею Жмеринська, внаслідок якої загинув пішохід. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місце події прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група району, а також слідчі Головного управління поліції у Києві.

«Встановлено, що потерпілий - 34-річний киянин. За попередньою інформацією, чоловік намагався перейти дорогу у невстановленому місці. При цьому 57-річний водій вантажного автомобіля намагався уникнути зіткнення, однак зачепив пішохода передньою правою частиною авто. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям: лікарі констатували смерть потерпілого», - йдеться в повідомленні.

Столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють механізм та обставини ДТП.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 1 червня, в Києві на Кільцевій дорозі, біля шпалерного ринку фура Renault збила пішохода.

А вранці 1 червня на вулиці Щербаківського вантажівка збила одразу двох пішоходів.