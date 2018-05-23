Смерть шістьох людей від алкоголю у Борисполі розслідують як умисне вбивство

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До будинку прийшла 50-річна жінка і принесла з собою 4-літрову каністру із надписом «Спирт метиловий»

Прокуратура Київської області встановлює обставини, за яких загинуло шість осіб в м. Бориспіль після вживання 4-х літрів спирту метилового. Наразі вживаються невідкладні заходи щодо встановлення місця виготовлення та збуту смертельної речовини з метою попередження її реалізації та масового отруєння людей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Прокуратурою Київської області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, за фактом масового отруєння людей у м. Бориспіль», - йдеться в повідомленні.

Установлено, що компанія із семи чоловік у приватному будинку в м. Бориспіль спільно розпивали отруйний сурогат, після чого у тяжкому стані з алкогольною інтоксикацією людей доставили до лікарні, однак врятувати життя шести особам лікарям не вдалося.

Під час досудового розслідування стало відомо, що до будинку прийшла 50-річна жінка і принесла з собою 4-літрову каністру із надписом «Спирт метиловий», який всі вживали. Вказану каністру майже порожню вилучено під час огляду місця події.

За вказівкою прокуратури Київської області на даний час проводиться комплекс слідчих дій, у тому числі невідкладні обшуки щодо встановлення місця виготовлення та збуту вказаної речовини з метою запобігання поширенню смертельного сурогату та попередження масового отруєння людей.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, 22 травня в м. Бориспіль внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала. Поліція відкрила кримінальне провадження.