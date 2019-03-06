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    Смертельна ДТП на Київщині: 22-річний водій врізався в дерево

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    Смертельна ДТП на Київщині: 22-річний водій врізався в дерево

    Хлопець не впорався з керуванням автомобілем і злетів з дороги

    Сьогодні, 6 березня, вранці в Макарівському районі Київської області у ДТП загинув 22-річний водій. Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції Київщини Микола Жукович.

    «Сьогодні вранці в Макарівському районі у ДТП загинув 22-річний водій, хлопець не впорався із керуванням, злетів з дороги і врізався в дерево. В результаті загинув на місці», - сказав розповів він в коментарі УНН.

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) КК України.

    Як повідомлялося, 5 березня під Києвом сталася смертельна ДТП: на Боярської трасі зіткнулися Lada 112, яка вилетіла на зустрічну смугу, Honda Civic і Ford Transit. Водій Lada випав з автомобіля, він та пасажир загинули від отриманих травм до приїзду «швидкої», медикам залишалося лише констатувати факт смерті.

    4 березня на розв'язці вулиць Богатирської і Дніпроводської у Києві сталася серйозна ДТП за участю тягача DAF і Chevrolet Aveo: машини зіткнулися лоб в лоб.

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