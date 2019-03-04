Серйозна ДТП на Оболоні: тягач і легковик зіткнулися лоб в лоб (фото, відео)



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Chevrolet отримав сильні пошкодження практично всього кузова Фото: Інформатор

П'ятьох людей із легковика госпіталізували

У понеділок, 4 березня, на розв'язці вулиць Богатирської і Дніпроводської сталася серйозна ДТП за участю тягача DAF і Chevrolet Aveo. Машини зіткнулися лоб в лоб.

Аварія трапилася близько 6:10. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, водій Chevrolet Aveo з чотирма пасажирами рухався з Вишгорода в сторону Києва по вулиці Дніпроводській. На розв'язці з вулицею Богатирською в нього врізався тягач DAF з напівпричепом. Зіткнення було лобовим. За словами поліції, водій фури не пропустив легковий автомобіль, у якого була перевага головної дороги.

В результаті аварії постраждали всі люди, які перебували в салоні Chevrolet Aveo. Їх в терміновому порядку з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. Удар був настільки сильним, що зі спотвореної машини людей вирізали рятувальники ДСНС. Chevrolet отримав сильні пошкодження практично всього кузова. Найбільше постраждала передня частина автомобіля.

DAF отримав незначні пошкодження передньої частини.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, три «швидких», рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

Як повідомлялося, 4 березня в Києві на Чоколівському бульварі сталася ДТП за участю автомобіля BMW 530D з арабами в салоні.