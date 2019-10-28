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    Смертельна ДТП на в’їзді у Київ: Subaru на швидкості збив пішохода (фото, відео)

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    У результаті наїзду на пішохода&nbsp;Subaru отримав серйозні пошкодження - Смертельна ДТП на в’їзді у Київ: Subaru на швидкості збив пішохода (фото, відео)
    У результаті наїзду на пішохода Subaru отримав серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці

    У неділю, 27 жовтня, пізно ввечері на Одеській трасі під Києвом сталася трагічна ДТП: автомобіль Subaru на великій швидкості збив пішохода, який хотів перебігти дорогу.

    Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер до приїзду лікарів. Про це повідомляє Інформатор.

    Водій Subaru рухався у Київ з боку Чабанів. Коли він помітив на дорозі пішохода, було вже пізно. Чоловік отримав сильні травми і помер моментально. Серйозність зіткнення можна побачити і по пошкодженнях на Subaru: у автомобіля погнулася стійка і дах, а закривавлене лобове скло увігнулося в салон.

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    Смертельна ДТП на в’їзді у Київ: Subaru на швидкості збив пішохода (фото, відео)
    Смертельна ДТП на в’їзді у Київ: Subaru на швидкості збив пішохода (фото, відео)
    Смертельна ДТП на в’їзді у Київ: Subaru на швидкості збив пішохода (фото, відео)
    Смертельна ДТП на в’їзді у Київ: Subaru на швидкості збив пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці. Всього в 50 метрах від місця трагедії знаходиться пішохідний перехід.

    Деталі трагічної ДТП встановлювала слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, у неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль чоловік
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