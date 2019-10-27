На Вінниччині у ДТП постраждала 3-річна дитина



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В автопригоді в Літинському районі постраждали троє людей, серед яких 3-річна дитина

26 жовтня, поблизу с. Лукашівка зіткнулись автомобілі «ВАЗ - 2111» та автобус «ПАЗ». В результаті аварії тілесні ушкодження отримали троє людей. За фактом автопригоди поліцією відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«Аварія сталась близько 06.30 години ранку», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 27-річний житель Одеської області, керуючи автомобілем «ВАЗ-2111», виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом «ПАЗ».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій та пасажири легковика, жінка 25 років та 3-річна дитина. Потерпілі доставлені до міської лікарні.45- річний водій автобуса не постраждав.

Поліцейські з’ясовують усі причини та обставини автопригоди.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення чоловікові загрожує до 3-ох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.