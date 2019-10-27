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    На Вінниччині у ДТП постраждала 3-річна дитина

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    На Вінниччині у ДТП постраждала 3-річна дитина

    В автопригоді в Літинському районі постраждали троє людей, серед яких 3-річна дитина

    26 жовтня,  поблизу  с. Лукашівка   зіткнулись автомобілі «ВАЗ - 2111»  та  автобус  «ПАЗ». В результаті аварії тілесні ушкодження отримали троє  людей. За фактом автопригоди поліцією відкрито кримінальне провадження.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    «Аварія сталась близько 06.30 години ранку», - йдеться у повідомленні.

    Попередньо встановлено, що 27-річний  житель Одеської області, керуючи автомобілем «ВАЗ-2111», виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням та  зіткнувся з автобусом «ПАЗ».

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій  та пасажири легковика, жінка 25 років та 3-річна дитина. Потерпілі доставлені  до  міської  лікарні.45- річний водій автобуса  не постраждав.

    Поліцейські з’ясовують усі причини та обставини автопригоди.

    За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення чоловікові загрожує  до 3-ох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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