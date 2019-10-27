У Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП: четверо потерпілих



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Двоє людей в реанімації в критичному стані

У Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

ДТП сталася на перехресті вулиць Маяковського і Ватутіна, де нещодавно трапилася смертельна ДТП зі швидкою.

За попередніми даними, у ДТП важкі травми отримали четверо осіб (троє дорослих і дитина). Дорослих госпіталізували в Київську міська клінічну лікарня швидкої медичної допомоги, а 12-річну дитину - до дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці, на вулиці Заболотного, сталася ДТП, в якій загинув велосипедист.