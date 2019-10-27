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    В Києві у жахливій ДТП розірвало мотоцикл (відео)

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    В Києві у жахливій ДТП розірвало мотоцикл (відео)
    Фото: Інформатор/Андрій Райський, Дмитро Щерблюк

    На місці ДТП працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група

    У суботу, 26 жовтня, ввечері в Шевченківському районі Києва в страшній ДТП розірвало мотоцикл, постраждали двоє людей.

    Про це повідомляє  «Інформатор».

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    Аварія трапилася близько 19:00 за адресою вулиця Юрія Іллєнка, 52-а, зіткнулися Renault Scenic, Daewoo і байк Yamaha.

    За словами водія Renault, мотоцикліст порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоне світло, в результаті чого і сталася аварія. Після потужного удару у мотоцикла відірвало колесо, а після цього він зачепив ще Daewoo.

    Відзначається, що на мотоциклі їхали два хлопці. Вони обидва отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. У даний час встановлюються подробиці ДТП.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 25 жовтня, близько 13-ї години в селі Ровжі Вишгородського району сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками.

    ДТП Київ аварія мотоцикл
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