Смертельна вечірка: у нічному клубі Києва раптово помер чоловік



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У Києві в нічному клубі, що працює під час карантинних обмежень, помер хлопець

Свідки події викликали поліцію лише через годину після смерті молодої людини

У Києві, в одному з нічних клубів на Трухановому острові, незважаючи на введені через коронавірус обмеження роботи подібних закладів, помер відвідувач. Молода людина померла прямо на танцполі в розпал загальних веселощів. Інцидент стався близько 4 години ранку в неділю. Про це розповів ТСН.

За словами очевидців, він танцював, а потім знепритомнів. Його намагалися врятувати, але чоловік помер до приїзду «швидкої».

Того вечора правоохоронці навідувалися до закладу двічі. «Вперше - близько опівночі. Через порушення карантину заклад оштрафували. Другий раз - о 6 годині ранку. Тоді зафіксували смерть молодої людини», - розповіла старший інспектор дніпровського управління поліції Анна Шевчук.

Шевчук розказала, як у нічному клубі на Трухановому острові помер 27-річний хлопець. Поліцію викликали о п’ятій ранку. Померлим виявився киянин 1993 року народження.

У поліції повідомили, що відкрили справу за статтею «умисне вбивство» з позначкою «природна смерть».

За інформацією ЗМІ, клуб і далі збирає бажаючих відпочити з небезпекою для здоров'я. Найближчий захід вже анонсовано з приставкою «таємний».

Нагадаємо, що напередодні у Києві послабили карантин: ресторанам і кінотеатрам дозволили працювати після 22 години. Разом з тим робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.



