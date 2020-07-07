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    Смертельна вечірка: у нічному клубі Києва раптово помер чоловік

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    <span>У Києві в нічному клубі, що працює під час карантинних обмежень, помер хлопець</span> - Смертельна вечірка: у нічному клубі Києва раптово помер чоловік
    У Києві в нічному клубі, що працює під час карантинних обмежень, помер хлопець

    Свідки події викликали поліцію лише через годину після смерті молодої людини

    У Києві, в одному з нічних клубів на Трухановому острові, незважаючи на введені через коронавірус обмеження роботи подібних закладів, помер відвідувач. Молода людина померла прямо на танцполі в розпал загальних веселощів. Інцидент стався близько 4 години ранку в неділю. Про це розповів ТСН.

    За словами очевидців, він танцював, а потім знепритомнів. Його намагалися врятувати, але чоловік помер до приїзду «швидкої».

    Того вечора правоохоронці навідувалися до закладу двічі. «Вперше - близько опівночі. Через порушення карантину заклад оштрафували. Другий раз - о 6 годині ранку. Тоді зафіксували смерть молодої людини», - розповіла старший інспектор дніпровського управління поліції Анна Шевчук.

    Шевчук розказала, як у нічному клубі на Трухановому острові помер 27-річний хлопець. Поліцію викликали о п’ятій ранку. Померлим виявився киянин 1993 року народження. 

    У поліції повідомили, що відкрили справу за статтею «умисне вбивство» з позначкою «природна смерть».

    За інформацією ЗМІ, клуб і далі збирає бажаючих відпочити з небезпекою для здоров'я. Найближчий захід вже анонсовано з приставкою «таємний».

    Нагадаємо, що напередодні у Києві послабили карантин: ресторанам і кінотеатрам дозволили працювати після 22 годиниРазом з тим робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.


     

    Київ вбивство смерть карантин чоловік
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