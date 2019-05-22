Сморід та незручності: у Голосієві розпочався масштабний ремонт на каналізаційному колекторі



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Каналізаційна камера заглиблена в землю на 17 метрів Фото: Київводоканал

Каналізаційна камера має діаметр 5,5 метрів – це майже діаметр тунелю метро

«Київводоканал» розпочав ремонтні роботи на Голосіївському каналізаційному колекторі. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Аварія на каналізаційному колекторі завжди спричиняє значні незручності для мешканців прилеглих будинків. Головним чином громадян турбує сморід, що поширюється довкола місця проведення відновлювальних робіт. З такими неприємностями довелося зіткнутися мешканцям Голосіївського району, де в останні роки часто траплялися аварійні ситуації на каналізаційному колекторі», - зазначили у водоканалі.

Голосіївський каналізаційний колектор діаметром 1500 мм пролягає від Одеської площі до вулиці Саперно-Слобідської, його загальна протяжність - 6,5 км.

За даними «Київодоканалу», з 2011 року на ньому відбулося 7 великих аварій, іноді ремонтні роботи велися по кілька місяців. Основною причиною аварій є газова корозія, через яку руйнуються залізобетонні конструкції каналізаційних камер. Щоб запобігти цьому, каналізаційні камери планомірно ремонтуються, проводяться роботи з нанесення спеціального корозійностійкого матеріалу.

21 травня такі роботи розпочалися на каналізаційній камері №7 (Проспект Голосіївський, 130). Підрядною організацією ПП «Укргідротрансбуд» будуть виконуватися роботи з хімічного захисту залізобетонних конструкцій камери, пошкоджених внаслідок дії газової корозії. Закінчити ремонт на цій ділянці спеціалісти планують 18 червня.

Дана камера має значні габарити, її діаметр складає 5,5 метрів – це майже діаметр тунелю метро. Вона заглиблена в землю на 17 метрів - це висота семиповерхового будинку.

«Виконання цих робіт дозволить значно підвищити надійність та ефективність експлуатації колектору та забезпечити його безаварійну роботу. Проведення робіт буде пов`язано зі значними складнощами, але завдяки досвіду спеціалістів підрядної організації роботи будуть виконані чітко і в срок», - зазначив заступник головного інженера Управління каналізаційних мереж і насосних станцій Київводоканалу Андрій Кобзар.

Наразі також виконуються ремонтні роботи на каналізаційній камері №15 (Голосіївський проспект, 110), де 20 травня сталася аварія, обумовлена руйнацією залізобетонної плити перекриття внаслідок газової корозії.

«Київводоканал» просить мешканців із розумінням поставитись до тимчасових незручностей.