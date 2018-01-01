Снігопад призвів до десятибальних заторів у Києві

Найскладніша ситуація у центрі міста

Сильний снігопад призвів до десятибальних заторів у столиці України. Про це свідчить інформація з Google Maps. Найбільш складна ситуація спостерігається в центрі столиці. Як видно, дуже повільно рухається транспортний потік в районі вулиці Саксаганського, Еспланадної, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Мечникова,



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Найскладніша ситуація у центрі міста

Сильний снігопад призвів до десятибальних заторів у столиці України. Про це свідчить інформація з Google Maps.

Найбільш складна ситуація спостерігається в центрі столиці. Як видно, дуже повільно рухається транспортний потік в районі вулиці Саксаганського, Еспланадної, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Мечникова, Круглоуніверситетській, Інститутській, на Кловському узвозі, Богдана Хмельницького, на Набережному шосе.

Мости наразі рухаються, але не дуже швидко. Також відзначимо, що є значна кількість ДТП.

У свою чергу у «Київавтодорі» повідомляють, що 275 одиниць снігоприбиральної техніки вже працюють на дорогах столиці. Своє повідомленні вони опублікували на сторінці у соцмережі Facebook.

З 16.00 год., з початком снігопаду, спецтехніка шляхово-експлуатаційних підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» оперативно вийшла на вихідні позиції на вулично-дорожній мережі.

Наразі, з метою недопущення утворення слизькості, виконується обробка дорожнього покриття посипальними матеріалами.

59 бригад з ручного прибирання у складі 423 осіб забезпечують прибирання від снігу тротуарів і зупинок громадського транспорту, що утримуються підприємствами корпорації, підходів до підземних та наземних пішохідних переходів та сходових маршів.

Враховуючи прогноз погоди, столичні дорожники працюватимуть упродовж усієї ночі у посиленому режимі.