Снігоприбирання в Києві: кількість залученої техніки збільшили до 600

На особливо проблемних ділянках виставили чотири тягачі для допомоги при буксируванні автотранспорту

У Києві для очищення доріг залучено понад 600 одиниць техніки і близько чотирьох тисяч працівників. Про це під час виступу на засіданні уряду заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. [READ_MORE] «У місті Києві організовано очищення доріг, прибирання вулиць і тротуарів, для чого залучено понад 600 одиниць



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Фото: Станіслав Груздєв

На особливо проблемних ділянках виставили чотири тягачі для допомоги при буксируванні автотранспорту

У Києві для очищення доріг залучено понад 600 одиниць техніки і близько чотирьох тисяч працівників. Про це під час виступу на засіданні уряду заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«У місті Києві організовано очищення доріг, прибирання вулиць і тротуарів, для чого залучено понад 600 одиниць техніки і близько чотирьох тисяч працівників. Державною службою на проблемних ділянках виставлено чотири тягачі для надання допомоги при буксируванні автотранспорту. Це — вулиця Олени Теліги, бульвар Дружби Народів, бульвар Лесі Українки і Деміївська площа», — повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Київ задіяв 380 одиниць техніки для ліквідації наслідків негоди.