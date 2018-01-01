Снігоприбирання в Києві: кількість залученої техніки збільшили до 600
- Сьогодні, 13:41
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На особливо проблемних ділянках виставили чотири тягачі для допомоги при буксируванні автотранспорту
У Києві для очищення доріг залучено понад 600 одиниць техніки і близько чотирьох тисяч працівників. Про це під час виступу на засіданні уряду заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
«У місті Києві організовано очищення доріг, прибирання вулиць і тротуарів, для чого залучено понад 600 одиниць техніки і близько чотирьох тисяч працівників. Державною службою на проблемних ділянках виставлено чотири тягачі для надання допомоги при буксируванні автотранспорту. Це — вулиця Олени Теліги, бульвар Дружби Народів, бульвар Лесі Українки і Деміївська площа», — повідомив він.
Раніше повідомлялося, що Київ задіяв 380 одиниць техніки для ліквідації наслідків негоди.