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В Україні випаде сніг: прогноз погоди на 16 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Україні випаде сніг: прогноз погоди на 16 листопада
На дорогах можлива ожеледиця
фото з відкритих джерел

У західних, північних та центральних областях випаде мокрий сніг

У четвер 17 листопада в Україні пануватиме хмарна погода, місцями випаде мокрий сніг. Про це повідомляє meteoprog.

У західних, північних, місцями центральних областях мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На решті території помірні, вдень у південних областях місцями значні дощі

Вітер північно-східний, в південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та в Криму 10-15°, у північних та більшості західних областей протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

В Україні випаде сніг: прогноз погоди на 16 листопада фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Україна прогноз погоди

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