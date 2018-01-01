Сьогодні буде обмежено рух транспорту Шулявським мостом

13 лютого частково обмежать рух транспорту естакадою біля станції метро «Шулявська»

До уваги водіїв! 13 лютого в зв’язку з ремонтними роботами на естакаді біля станції метро «Шулявська» частково обмежать рух транспорту. Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Зокрема, обмеження діятиме: з 9:00 до 15:00 – у напрямку вул. Олени Теліги; з 15:00 до