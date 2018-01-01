Сьогодні буде обмежено рух транспорту Шулявським мостом
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Пошкоджений Шулявський шляхопровід
13 лютого частково обмежать рух транспорту естакадою біля станції метро «Шулявська»
До уваги водіїв! 13 лютого в зв’язку з ремонтними роботами на естакаді біля станції метро «Шулявська» частково обмежать рух транспорту. Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Зокрема, обмеження діятиме:
- з 9:00 до 15:00 – у напрямку вул. Олени Теліги;
- з 15:00 до 20:00 – у напрямку Севастопольської площі.
Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Шулявському мосту у Києві з асфальту вилізла арматура, було пошкоджено 10 авто.