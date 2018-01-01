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    Сьогодні буде обмежено рух транспорту Шулявським мостом

    13 лютого частково обмежать рух транспорту естакадою біля станції метро «Шулявська»
    До уваги водіїв! 13 лютого в зв’язку з ремонтними роботами на естакаді біля станції метро «Шулявська» частково обмежать рух транспорту. Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Зокрема, обмеження діятиме: з 9:00 до 15:00 – у напрямку вул. Олени Теліги; з 15:00 до
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    Пошкоджений Шулявський шляхопровід
    Пошкоджений Шулявський шляхопровід

    13 лютого частково обмежать рух транспорту естакадою біля станції метро «Шулявська»

    До уваги водіїв! 13 лютого в зв’язку з ремонтними роботами на естакаді біля станції метро «Шулявська» частково обмежать рух транспорту. Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Зокрема, обмеження діятиме:

    • з 9:00 до 15:00 – у напрямку вул. Олени Теліги;
    • з 15:00 до 20:00 – у напрямку Севастопольської площі.

    Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Шулявському мосту у Києві з асфальту вилізла арматура, було пошкоджено 10 авто.

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