Сьогодні роковини Куренівської трагедії: кияни несуть квіти до пам’ятного знаку



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Пам’ятний знак біля Подільського трамвайного депо, в епіцентрі трагедії

Жертвами прориву дамби стали близько 1500 осіб

Сьогодні, 13 березня, 58-мі роковини Куренівської трагедії – техногенної катастрофи, коли селевий потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку й призвів до численних жертв.

Сьогодні рідні, друзі і співробітники звідусіль несуть квіти до пам’ятного знаку біля Подільського трамвайного депо. Про це повідомляє «Київпастранс».

«Хвилиною мовчання ми вшановуємо пам’ять працівників нашого підприємства, які в той страшний день стали жертвами прориву дамби…», - написав у Facebook гендиректор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.

Як відомо, радянська влада замовчувала наслідки Куренівської трагедії, реальні цифри загиблих так і не було названо – оголосили лише про загибель 145 людей, тоді як, за неофіційними даними, під час трагедії загинуло близько 1500 осіб. Катастрофа знищила 22 приватних одноповерхових будинки, п'ять двоповерхових, 12 одноповерхових будинків, два гуртожитки. Матеріальні збитки держави становили понад 3 млн карбованців.

Потерпілим виплатили компенсацію – тим, у кого загинули рідні, виплатили по 200 крб; понад 400 осіб отримали нове житло.

Радянська влада не тільки приховувала й применшувала масштаби та наслідки аварії, а й забороняла згадувати про її жертв. Лише після здобуття незалежності було належним чином вшановано їхню пам’ять – встановлено кілька меморіальних знаків та пам’ятник.

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