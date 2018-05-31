Сьогодні у Києві останній день запису у перший клас

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Далі подавати документи батьки зможуть лише на вільні місця у закладах освіти Києва

Сьогодні, 31 травня, завершується прийом документів на першочергове зарахування дітей до перших класів. Не скориставшись до кінця місяця цим гарантованим правом, далі подавати документи батьки зможуть лише на вільні місця у закладах освіти Києва. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фіданян.

«Кожна дитина, батьки якої підтвердили місце проживання у столиці, має гарантоване місце навчання у закладі освіти щонайближче до свого будинку. І батьки можуть цим правом скористатися до кінця травня. Після 1 червня у школах буде проведено жеребкування на вільні місця», – зазначила вона.

Директор Департаменту підкреслила, що у разі зарахування дитини на вільне місце, окрім визначених Порядком зарахування документів, додається також довідка зі школи, до якої прикріплена дитина, що вона не зарахована на своє «гарантоване місце». Це дозволить уникнути «задвоєння» – одночасної подачі за місцем проживання та на вільні місця у декілька шкіл.

«Станом на 25 травня, у 134 закладах освіти Києва є вільні місця. Із них у 55 школах у наявності понад 20 вільних місць. Найбільше таких закладів у Шевченківському, Оболонському та Деснянському районах. А найменше вільних місць поки спостерігається у закладах освіти Дарницького та Святошинського районів», – повідомила Фіданян.

Нагадаємо, 30 травня у столичних школах відбулося свято останнього дзвоника. Дивіться фоторепортаж з яскравого дійства.

Джерело: Вечірній Київ