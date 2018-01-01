Сьогодні у Києві попрощаються із філософом Мирославом Поповичем

Поховають Поповича на Байковому кладовищі у столиці

У вівторок, 13 лютого, в приміщенні Конференц-залу Національної академії наук України відбудеться громадянська панахида за академіком НАН України, філософом Мирославом Поповичем. Поховають академіка на Байковому кладовищі, повідомляється на сайті Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України. «Адміністрація Інституту філософії



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Попович помер на 88-му році життя

Поховають Поповича на Байковому кладовищі у столиці

У вівторок, 13 лютого, в приміщенні Конференц-залу Національної академії наук України відбудеться громадянська панахида за академіком НАН України, філософом Мирославом Поповичем.

Поховають академіка на Байковому кладовищі, повідомляється на сайті Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України.

«Адміністрація Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України інформує, що громадянська панахида за Мирославом Володимировичем Поповичем відбудеться 13 лютого з 11.00 до 12.30 у Конференц-залі НАН України за адресою: вул. Володимирська, 55. Похорон Мирослава Володимировича відбудеться на Байковому кладовищі о 13.00 (33 ділянка)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.

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Мирослав Попович — український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в галузі культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Сковороди НАН України, завідувач відділом логіки і методології науки Інституту філософії.