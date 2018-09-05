Сьогодні у шести районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)



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На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції

У середу, 5 вересня, у столиці за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. П. Вершигори, 1;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть до кінця тижня.