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    Сьогодні у шести районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)

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    Сьогодні у шести районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)

    На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції

    У середу, 5 вересня, у столиці за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. П. Вершигори, 1;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть до кінця тижня.

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