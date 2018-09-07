Сьогодні у восьми районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада організовує для киян сезонні ярмарки

У п’ятницю, 7 вересня, у столиці за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;

у Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Миколи Кривоновса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20; перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть до кінця тижня.