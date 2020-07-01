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    Солодкі ягоди, свіжі овочі: киян запрошують на ярмарки (адреси)

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    Солодкі ягоди, свіжі овочі: киян запрошують на ярмарки (адреси)

    У столиці проходять сезонні ярмарки

    Цього тижня, 1-5 липня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Так, ярмарки відбудуться:

    1 липня (середа) у:

    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    2 липня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

    3 липня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

    5 липня (неділя) у:

    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).

    Також цими вихідними відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки:

    4 липня (субота) у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайки (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
    • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7.

    5 липня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

    Нагадаємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

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