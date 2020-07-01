Солодкі ягоди, свіжі овочі: киян запрошують на ярмарки (адреси)
У столиці проходять сезонні ярмарки
Цього тижня, 1-5 липня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, ярмарки відбудуться:
1 липня (середа) у:
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
2 липня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.
3 липня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
5 липня (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).
Також цими вихідними відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки:
4 липня (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайки (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7.
5 липня (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).
Нагадаємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.