Солодкі ягоди, свіжі овочі: киян запрошують на ярмарки (адреси)



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У столиці проходять сезонні ярмарки

Цього тижня, 1-5 липня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Так, ярмарки відбудуться:

1 липня (середа) у:

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

2 липня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

3 липня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

5 липня (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Також цими вихідними відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки:

4 липня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайки (поряд з поштамтом «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7.

5 липня (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

Нагадаємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.